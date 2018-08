Bilancio partecipato, c'è tempo fino al 31 agosto per avanzare le proposte

A Siculiana sono i cittadini a scegliere, in parte, come si spenderanno i loro soldi.

Il Comune amministrato dal sindaco Leonardo Lauricella, prevede infatti il cosiddetto "bilancio partecipato". Il funzionamento è semplice: l'ente stanzia una percentuale delle proprie risorse (in questo caso 24mila euro) per iniziative che potranno essere indicate dai siculianesi, rientrando però dentro una serie di casi specifici e nel rispetto di dovuti parametri. "Le proposte - dice infatti la delibera - devono tener conto della loro effettiva fattibilità tecnico- finanziaria, in un momento di risorse esigue, di vincoli e di ristrettezze di bilancio, sollecitando tutti a ottimizzare l'impiego di fondi disponibili, con l’obiettivo prioritario di evitare il taglio dei servizi".

Gli ambiti d'intervento sono 6: Ambiente, ecologia e sanità; lavori pubblici; sviluppo economico e turistico; spazi e aree verdi; politiche giovanili; attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive.

Tutte le proposte, che dovranno pervenire al Comune entro il 31 agosto utilizzano uno specifico modulo scaricabile on line, dovranno indicare il luogo dell'intervento, le problematiche da affrontare, le proposte, il costo stimato e i risultati attesi.