Bilancio 2016, aula "Sollano" approva sul filo di lana lo strumento finanziario

Bilancio consuntivo 2016, passano i documenti in consiglio comunale senza particolari resistenze.

In una quasi anestetica seduta, l’aula ha votato prima la riapertura dello stato patrimoniale (che era stato bocciato una decina di giorni fa ed è stato riproposto identico ai consiglieri), che è stato approvato con 13 voti favorevoli (tra cui quelli dei consiglieri indipendenti di “Pensiero Libero” Iacolino e Falzone) e successivamente il bilancio, che ha ricevuto 11 voti favorevoli e 7 contrari.

Alla fine è prevalsa la consapevolezza di un fatto indiscutibile: bocciare lo strumento finanziario avrebbe comportato danni irreparabili alla struttura comunale e provocato, soprattutto, la decadenza degli stessi consiglieri comunali. Del resto, dietro la porta, attendeva già un commissario straordinario della Regione Siciliana, che aveva dato 30 giorni a partire dal 2 luglio.

Tuttavia, ci sono stati dei minimi margini per discutere concretamente della situazione finanziaria dell’ente, che rimane difficile – non hanno nascosto gli stessi componenti dell’Amministrazione e gli uffici – ma comunque attualmente stabile. Il dirigente finanziario ha infatti garantito che vi è per il 2017 l’equilibrio finanziario, mentre si sta cercando di ottenere il medesimo risultato anche per il 2018, ma all’appello mancherebbe oltre un milione di euro. Parole che non sembrano aver scalfito particolarmente la stessa maggioranza, che ha presentato un atto prima con il quale ha chiesto che entro il 31 luglio l’Amministrazione riferisca in aula sul raggiungimento dell’equilibrio per gli anni 2017 e 2018. Ovviamente contraria la posizione dell'opposizione, che ha contestato metodo e contenuto dello strumento finanziario e ha criticato con forza la Giunta Firetto, usando a riferimento anche il durissimo parere dei revisori dei conti sullo strumento finanziario.

Insomma, la barca galleggia ancora, e di questi tempi sembra già un’ottima notizia, ma sembra essersi rotto in modo irreversibile un vincolo di fiducia tra Firetto e i suoi consiglieri i quali, a non voler essere retroscenisti, oggi rivendicano un ruolo di maggior coinvolgimento diretto rispettoa al passato.