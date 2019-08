Bilanci comunali arretrati, arriva il commissario regionale

Bilanci comunali, si insedia il nuovo commissario regionale e si tracciano i tempi necessari per l’approvazione di tutti gli strumenti finanziari al momento in arretrato.

L’insediamento di Carmelo Messina, funzionario regionale dell’ufficio ispettivo del Dipartimento regionale degli Enti locali, è avvenuto formalmente ad inizio di agosto, in forza di un decreto regionale che risale a fine luglio e questi ha come normale innanzitutto chiesto di avere tempi certi sul consuntivo 2018 e sul previsionale 2019/2021 e soprattutto conoscere perché gli stessi non risultano ancora approvati nonostante siano scaduti i termini.

Partiamo da quest’ultimo, che sembrebbe ormai dietro l’angolo: l’ufficio finanziario, interpellato da Messina ha infatti spiegato il 9 agosto scorso che il documento è “in lavorazione per essere a breve sottoposto all'esame dell Giunta Municipale per la sua approvazione e che il ritardo per la sua definizione è dovuto alla necessità che ha condotto l'Amministrazione ad adottare precedentemente alcune misure correttive”. Il rferimento è chiaramente al piano di rientro volontario. L’ufficio ha ipotizzato che entro fine agosto agosto il documento sarà pronto, ma è evidente che si tratta di una stima ottimistica.

Ancor meno possibilità ci sono per il consuntivo 2018. In questo caso, spiegano gli uffici, il ritardo si è accumulato a causa “della definizione del rendiconto 2017 avvenuta nel mese di maggio 2019” e al momento si è ancora in attesa del riaccertamento ordinario dei residui dell'anno 2018. Qui i giorni calcolati come necessari sono 30, ma, come nel precedente caso, si tratta più che altro di un’indicazione di massima piuttosto che una reale scadenza.

Certo è che per il Comune il previsionale è forse il più importante dei bilanci, perché sblocca risorse finanziarie indispensabili sotto forma di trasferimenti da parte dello Stato di cui il Municipio certamente non può fare a meno.