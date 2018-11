Approvato il bilancio previsionale 2018, ma i conti non sono ancora in ordine

Ne restavano due da votare: il consuntivo 2017 e il previsionale 2018. Alla fine l'Amministrazione comunale ha scelto il bilancio più "semplice" e quello più utile, giacché la sua approvazione definitiva sbloccherà le anticipazioni da parte dello Stato che potrebbero ridare un po' di ossigeno al Comune, in fortissima crisi di liquidità.

La Giunta comunale ha votato nei giorni scorsi il bilancio preventivo 2018/2020, raggiungendo pienamente l'equilibrio necessario ma dovendo, comunque, mantenere sempre la spesa a regime minimo e gli incassi - a partire dalle attività di riscossione del passato - al massimo possibile per tenere in piedi la barca. I segnali di miglioramento ci sono: ad esempio, la politica di esternalizzazione degli impianti sportivi e l'aumento delle rette degli asili nido ha fatto crescere la percentuale di copertura economica esterna dei servizi aggiuntivi; l'ente sta riducendo pesantemente i costi per affitti grazie all'utilizzo di strutture proprie e, come abbiamo raccontato, sta anche rivedendo al ribasso i costi del personale.

Calcolando i tempi tecnici il previsionale potrebbe arrivare in aula intorno a Natale, con il Consiglio comunale che si troverà a dover dibattere di bilancio tra una fetta e l'altra di panettone, mentre la Giunta, impegnata con lenticchie e cotechino, potrebbe approvare il consuntivo 2017 tra fine anno e inizio del 2019.