Il consuntivo del 2017, il sindaco Firetto: "Ripartiamo dal nostro centro storico"

Consuntivo di fine anno per il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Quest’oggi nel corso di una conferenza stampa, l’ultima del 2017, il primo cittadino ha illustrato i principali obiettivi raggiunti dall’amministrazione comunale. Firetto, prende ancora una volta d’esempio i centri storici delle città siciliane come Ortigia e Ragusa Ibla. Il primo cittadino ha parlato così: "In campagna elettorale ho sempre portato avanti un’idea, cioè l’importanza che può avere un centro storico. La convenzione su Girgenti è stata sempre inseguita. Un centro storico come il nostro, che ha dalla sua scorci di rara bellezza che fa invidia a tutti, non poteva essere messo da parte. Sono sempre stato convinto – ha detto Firetto – che se un centro storico funziona bene, è tutta la città a trarne beneficio. La convenzione su Girgenti è stata una di quelle cose da sempre inseguita e di cui io sono persuaso in maniera profonda. L’economia spesso riparte dal centro storico. Ortigia e Ragusa Ibla? A livello architettonico sono più indietro di noi. Il centro storico diventerà il cuore trascinante di una città che ha ambizioni molto forti”.

Il sindaco Firetto, spalleggiato dal vice sindaco Elisa Virone, ha parlato anche di altri progetti. “Non possiamo dimenticare il finanziamento su Villaseta, uno dei quartieri più importanti. Abbiamo riaperto la piscina di Villaseta e valorizzato diversi impianti sportivi, abbiamo anche recuperato la caserma dei vigili urbani”. I

l 2017 volge al termine ed il sindaco Firetto ha voluto anche fare un augurio speciale ai suoi concittadini. “Bisogna avere consapevolezza e orgoglio di essere agrigentini. Agrigento ha grandi potenzialità, alcune le sta mettendo in atto. La città sta partecipando anche a capitale della cultura. Siamo tra le trenta città migliori città e ci stiamo confrontando con grandi patrimoni, questa per noi è davvero una grande occasione”.