Biagio Parrino sogna il Grande Fratello, l'agrigentino pronto al casting

Biagio Parrino punta il Grande Fratello. Il sogno, è quello di essere il primo diversamente abile a prendere party di un reality. Parrino, è pronto ad essere a Messina per partecipare alla quindicesima edizione di una delle trasmissioni più seguite di sempre. Biagio Parrino, di Santa Margherita Belice, ha voglia di farcela e si racconta al Giornale di Sicilia.

“Mi auguro che quest’anno tale sogno diventi realtà affinché possa essere da stimolo a coloro che vivono le mie stesse condizioni e si considerano o vengono considerati diversi. La diversità esiste solamente nel colore degli occhi, dei capelli e nella statura ma non esiste nel sapersi confrontare, mettersi in discussione, raggiungere i propri sogni ed esprimere i propri sentimenti, queste caratteristiche emergono in ognuno di noi nella stessa maniera di chi deambula o di chi è costretto a vivere la quotidianità in una sedia a rotelle. a quando la notizia è approdata su Facebook sto vivendo queste ore con grande emozione. Tanto sostegno ed incoraggiamento. Vedo vicino a me sia le persone che mi vogliono bene, sia quelle che mi conoscono, ma anche coloro che non mi conoscono direttamente”.