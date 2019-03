Rapinatori scatenati: il benzinaio è stato strattonato e trascinato per i capelli

Il benzinaio è stato anche strattonato, preso per i capelli e trascinato fino agli uffici. Arraffato il bottino – ieri si parlava di circa due mila euro – il rapinatore è tornato sui suoi passi e s’è diretto verso un’autovettura dove ad attenderlo, con tanto di motore acceso, c’era un complice. Con il passare delle ore emergono questi dettagli sulla rapina messa a segno ieri mattina al distributore di carburante di viale Emporium: fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. Ad agire un delinquente, armato di pistola e con il volto coperto dal giubbotto con cappuccio. Il malvivente è entrato in azione alle 7 circa, nel momento in cui venivano prelevati – da parte dell’addetto del distributore – i soldi dai distributori automatici.

Delle ricerche dei malviventi si sono occupate le pattuglie della sezione Volanti e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. La rapina a mano armata effettuata ieri mattina ha lo stesso, identico, modus operandi di quella messa a segno martedì mattina ai danni di un altro distributore di carburante, quello di Nuara, lungo la strada statale 189, fra Agrigento ed Aragona. Anche allora, i delinquenti – che però erano tre – riuscirono, dietro la minaccia, a farsi consegnare i soldi che erano stati prelevati dalle colonnine dei distributori automatici di carburante. Poi, fuggirono – e riuscirono, appunto, a far perdere le loro tracce - con una Fiat Punto.

Nella tarda mattinata di mercoledì è stata, però, rapinata anche la banca Carige di piazza Ugo La Malfa: 9 mila euro in questo caso il bottino. Due criminali – verosimilmente non agrigentini – che entrarono in azione all’istituto di credito.

E’ stata sempre la stessa mano a colpire? Non ci sono certezze investigative, ma l’ipotesi sembra essere quella privilegiata. Sia perché torna sempre l’utilizzo di una pistola, sia perché i malviventi sono almeno in due. Le telecamere del sistema di video sorveglianza del distributore di carburante di viale Emporium pare che abbiano ripreso tutto.