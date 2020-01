Antico crocefisso abbandonato dentro una chiesetta: sarà recuperato

E' stato recuperato, dopo essere stato letteralmente dimenticato per anni insieme alla struttura in cui era contenuto, un prezioso crocifisso in legno del 16esimo secolo ospitato all'interno della chiesetta delle Forche, antica cappella cimiteriale nella zona alta della città, in via delle Mura.

La Sovrintendenza ai beni culturali, stando a quanto comunicato dal Comune di Agrigento ha già autorizzato il trasferimento dell'oggetto, che è adesso in quarantena in attesa di essere restaurato e trasferito presso la Pinacoteca comunale.

L'opera cinquecentesca è destinata a tornare nell'ex chiesa delle Forche non appena l'edificio, anch'esso di proprietà del Comune, sarà restaurato secondo il progetto previsto da tempo dall'Amministrazione comunale.