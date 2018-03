Terreno e fabbricato confiscati, si cerca ancora a chi affidarli

Le prime due gare – una del novembre 2016 e l’altra di aprile 2017 – sono andate deserte. Il Consorzio agrigentino per la legalità e lo sviluppo ha deciso di riprovarci e ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per concedere in comodato d’uso gratuito l’appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale diroccato di contrada Borancio, in territorio di Agrigento. Si tratta di beni appartenuti e confiscati a Domenico Terrasi che è stato ritenuto, da investigatori e inquirenti, esponente di spicco dell’associazione mafiosa di Cattolica Eraclea.

Le istanze, da parte degli interessati, dovranno essere presentate entro le 13,30 del 31 marzo. Si cercano, pertanto - nuovamente - enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti. I beni verranno concessi, infatti, esclusivamente per finalità sociali.