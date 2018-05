Beni confiscati alla mafia, convocato un vertice in Prefettura

Acquisire manifestazioni di interesse peri beni immobili confiscati in via definitiva. Si terrà domani con questo intento, alla Prefettura di Agrigento, la conferenza dei servizi indetta dall'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sono ben 363 i beni confiscati nell'Agrigentino. E domani verranno raccolte le decisioni assunte dalle amministrazioni comunali su ogni bene. Durante l’incontro si parlerà anche delle recenti modifiche apportate al Codice antimafia che hanno attribuito alle Prefetture un ruolo sempre più strategico nell’attività di prevenzione e contrasto alla mafia, prevedendo un ampliamento delle competenze dei “nuclei di supporto” ai Comuni e un ruolo più incisivo nelle attività di collaborazione con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.