Beni confiscati alla mafia, il Comune chiede magazzini, terreni e appartamenti

Appartamenti, magazzini e terreni. Sono complessivamente 20 – fra via Venezuela, via Leonardo Sciascia e località Angeli – gli immobili per i quali il Comune di Agrigento ha manifestato interesse. E lo ha fatto con tanto di delibera di giunta municipale che è stata consegnata alla conferenza dei servizi che si è tenuta, venerdì, in Prefettura. L’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata aveva invitato anche il Comune di Agrigento, così come tutti gli altri, a manifestare interesse. Sono 31 gli immobili da assegnare che ricadono nel territorio della città dei Templi. Di questi 20 sono appunto – secondo l’amministrazione comunale – suscettibili di utilizzo ai fini sociali o istituzionali. E per questo motivo ne è stata chiesta l’assegnazione.

Per nove appartamenti di via Venezuela, il Comune ha manifestato l’interesse per finalità sociali: emergenza socio-abitativa, edilizia residenziale pubblica; per due magazzini nella stessa strada l’interesse è stato manifestato per farne un’autorimessa e deposito comunale. Indicata la finalità sociale dell’emergenza socio-abitativa, edilizia residenziale pubblica anche per quattro appezzamenti di terreno in località Angeli; per due magazzini di via Leonardo Sciascia la manifestazione d’interesse è stata fatta per attività scolastiche, sportelli periferici e istituzionali e per altri tre magazzini-depositi sempre nella stessa strada del Villaggio Mosè la finalità sociale indicata è stata quella dell’emporio sociale. Durante il vertice in Prefettura è emersa la manifestazione di interesse, da parte degli enti invitati, per 253 – su complessivi 361 – beni confiscati nell’Agrigentino. Beni che, di fatto, una volta assegnati verranno restituiti alla collettività. Nel corso della riunione, è stata evidenziata l’importante finalità sottesa all’assegnazione dei beni immobili che con il processo di confisca alla mafia fuoriescono dal circuito dell’illegalità per essere immessi in quello della legalità a disposizione della collettività.

Il Libero consorzio comunale, l’ex Provincia regionale, ha manifestato attenzione per l’assegnazione di un magazzino in contrada San Giusippuzzu e due al Villaggio Mosè, tutti da destinare al ricovero dei macchinari ma anche a deposito di attrezzatura e materiali.