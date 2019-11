Bed and breakfast abusivi, struttura interforze in campo per rilevare le irregolarità

Bed and breakfast fuori regola e strutture turistiche abusive: via ad una campagna di controllo a tappeto. La giunta comunale di Agrigento ha infatti approvato la partecipazione del Comune ad un protocollo d’intesa tra il Libero consorzio comunale, il municipio, la Prefettura, la Questura, il Comando provinciale dei carabinieri, l’Agenzia delle entrate e il Comando provinciale della Guardia di finanza, finalizzato appunto ad una comune attività di verifica.

Alcune strutture, dice l'atto sottoscritto dall'Amministrazione, “abusano nell’uso dei nomi delle tipologie classificate come b&b, affittacamere, casa vacanze, creando confusione nei turisti e falsano i corretti parametri della libera concorrenza”.

“La dimensione del contrasto alle illegalità presenti nel territorio – dice ancora il provvedimento - deve avvenire in un quadro strategico di intese istituzionali che miri all’inclusione di tutti gli attori in ambito provinciale”, e questo perché stante la “complessità del fenomeno sopra descritto – si legge ancora - appare ineludibile pianificare un’attività di monitoraggio e controllo, mediante un coordinamento delle azioni degli enti locali e degli organi di vigilanza e pubblica sicurezza finalizza ad individuare e reprimere le diverse espressioni di abusivismo, non sempre appariscenti e di immediata verifica”.