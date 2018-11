Beccato con "due involucri di marijuana", arrestato un 33enne

Colto in flagranza del reato di detezione ai fini di spaccio di stupefacenti. A finire in manette è un 33enne. La polizia ha tratto in arresto G.S., queste le sue iniziali.

L’arresto è maturato nel corso di una vasta operazione anticrimine disposta dal questore Maurizio Auriemma nel territorio di Canicattì, e condotta dai poliziotti del commissariato di polizia e della Squadra Mobile.

Nel corso di una perquisizione eseguita in casa dell’arrestato, gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 79,7 grammi.

L’uomo dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ed è posto al regime degli domiciliari.