L'annuncio shock di Moncada: "Costi insostenibili, la Fortitudo sarà iscritta solo in una serie minore"

Niente serie A2 per la Fortitudo: annuncio shock del patron del club Salvatore Moncada che, adesso, cerca investitori e sponsor per evitare - entro il 15 maggio - di rinunciare al professionismo e iscrivere la squadra in una serie minore.

"Oggi - dice dopo una lunga premessa sui suoi venti anni di esperienza al timone della società - per il dopo pandemia sono entrato in una versione di vita diversa, più concreta, devo iniziare a lavorare, per pensare a chi verrà dopo. Sono stati anni bellissimi, dove siamo riusciti a creare una grande famiglia, giocatori seri e affettuosi, collaboratori che sono cresciuti, piccole aziende che si sono sacrificate per essere vicini con sponsorizzazioni e un gruppo di tifosi costanti, i nostri abbonati che non hanno mollato mai".

Moncada snocciola qualche dato. "Tutto questo ha portato nel migliore dei casi ad una raccolta tra biglietti e sponsor di 150.000 euro, alcuni anni anche meno a fronte di costi tra i 900.000 ed il 1.350.000 euro. Preciserei che il 15-20% di questi costi sostengono strutture tipo Fip e Lega basket. E’ facile comprendere - dice - chi mette il resto e quanto abbiamo investito nei venti anni in cui sono stato presidente in modo continuativo, sui cinquant’anni di vita della società".

Moncada, con la puntualizzazione che "non si può spendere meno" in quel campionato, annuncia che è pronto a iscrivere la squadra nel prossimo campionato in una serie minore, compatibile alle risorse che il territorio riesce a generare.

"Contribuirò sempre con una grande sponsorizzazione, 250.000 di euro, e mi dimetterò. Resterò come presidente onorario della società, a rappresentarmi ci sarà uno dei miei figli che amano tanto questo sport. La squadra è un bene della città, se qualcuno ritiene che la città abbia risorse da potere dedicare per mantenere la squadra in serie A2, la società non ha problemi da qui al 15 giugno ad accogliere finanziatori o sponsor, in caso contrario la via è già stata disegnata”.