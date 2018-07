Via le barriere architettoniche, scivoli alla Scala dei Turchi e nelle piazze principali

“Barriere architettoniche? Ci stiamo impegnando”. Calogero Zicari, sindaco di Realmonte, fa il punto della situazione. Dalla Scala dei Turchi fino alla piazza principale: scivoli e via le barriere, per una Realmonte a passo d’uomo. “Le opere –spiega Zicari - sono tra l’altro ben visibili e quindi ciascuno può farsi un’idea propria visitando di persona i diversi luoghi. Riassumo brevemente. Risulta agevole l’accesso, con appositi scivoli, nelle scuole e nelle palestre comunali, al municipio attraverso lo scivolo all’ingresso e l’ascensore, alla sala del consiglio comunale dove si può accedere dalla rampa esterna che parte dalla villa comunale, nei parchi giochi, al teatro Costabianca, in chiesa, in farmacia, dai medici, sulla piazza Umberto I, all’ufficio postale, nel belvedere sulla Scala dei Turchi. Risulta agevole, inoltre, l’accesso agli arenili. Quest’anno, abbiamo potenziato tali accessi ricostruendo uno scivolo a Punta Grande, limitrofo la villa Romana, ricollocato lo scivolo vicino la ‘rocca bianca’ e costruito ex novo lo scivolo in via Cassiopea. Siamo consapevoli che si può e si debba fare di più, perciò, cercheremo di migliorare le attuali strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tenuto conto delle diverse esigenze che il territorio richiede per le quali è necessario tempo, impegno, denaro e lavoro”.