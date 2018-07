Barcone non soccorso da Malta, effettuati i trasbordi dei migranti

Sembrano puntare su Porto Empedocle, ma non è detto che sia la costa Agrigentina la "prescelta" per lo sbarco. I 450 migranti che erano sul barcone segnalato e non soccorso in acque Sar maltesi, barcone che, ad un certo punto ieri sera, ha fatto rotta verso Lampedusa, sono stati trasbordati.

Durante la notte, 266 migranti sono stati trasbordati sul pattugliatore "Monte Sperone" della Guardia di finanza, 176 sul "Protector" che è una nave Frontex e 5 - con tre accompagnatori, quindi 8 persone in totale, - sono stati portati a Lampedusa. I migranti condotti sulla più grande delle isole Pelagie non stavano bene ed è risultato essere troppo rischioso, per la loro salute, l'arrivo sulle coste siciliane. Ecco perché, in questo caso, s'è optato per il trasbordo e l'immediato accompagnamento al porto più vicino: quello di Lampedusa appunto.

I gruppi di 266 sul pattugliatore "Monte Sperone" della Guardia di finanza e 176 sulla nave Frontex: "Protector", da più di un'ora stanno navigando verso Nord. La Capitaneria di porto di Porto Empedocle è in attesa di conoscere - dal centro di coordinamento di Roma - il porto d'approdo delle due unità navali che hanno a bordo i migranti soccorsi. Non c'è ancora alcuna certezza che il "Monte Sperone" e il "Protector" giungano a Porto Empedocle. In questi minuti sembra, infatti, prendere corpo l'ipotesi che il porto di sbarco possa essere quello di Pozzallo. Il riserbo è, naturalmente, categorico perché si attendono direttive dalla capitale.