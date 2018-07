Barche usate dai migranti e abbandonate, al via la rimozione e distruzione

La Procura della Repubblica di Agrigento ha convalidato i sequestri ed ha disposto la distruzione delle imbarcazioni. Sono cinque le "carrette del mare", utilizzate dai migranti per i cosiddetti "sbarchi fantasma" sulle coste Agrigentine, che entro la fine del mese verranno rimosse e distrutte. Si trovano in località Torre Salsa, Siculiana marina e alla Foce Canne di Siculiana, in località Acque Dolci e Giallonardo a Realmonte e a Punta Piccola nel Comune di Porto Empedocle.

Il capitano di fregata, Filippo Maria Parisi, della Capitaneria di porto empedoclina ha autorizzato la "Seap" a svolgere le operazioni di recupero e smaltimento delle cinque imbarcazioni.

All'inizio dello scorso maggio, l'associazione ambientalista "MareAmico" aveva già sollevato l'emergenza. Emergenza perché quelle imbarcazioni inquinano - dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sanitario - la costa Agrigentina. All'inizio del mese, la stessa associazione aveva proposto al Governo di modificare una circolare per permettere il riutilizzo delle imbarcazioni.

Durante le operazioni di rimozione delle "carrette del mare", la Guardia costiera ha chiesto alla "Seap" di "prestare la massima cautela e prudenza e valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale". Per tutta la durata delle attività è vietato l’accesso e il transito nella zona interessata dai lavori a persone e veicoli non autorizzati che comunque dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 200 metri. Martedì prossimo, inoltre, a partire dalle 7 e fino al termine delle operazioni il tratto di Torre Salsa - laddove avverrà la rimozione del natante - è interdetto all’accesso e al transito a persone e veicoli non autorizzati.