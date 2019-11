Barca carica di migranti si capovolge, 149 persone salvate: sfiorata la strage

Si teme una nuova tragedia del mare. Un’imbarcazione carica di migranti si è rovesciata di fronte l’isola dei Coniglia a Lampedusa. Il “barchino” di dieci metri si è ribaltato.

Sul posto si sono precipitate tre unità, ovvero quella della Guardia costiera, la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. Si teme una tragedia. Sono state tratte in salvo 81 persone, il mare è in tempesta. I soccorritori stanno agendo al buio, le operazioni non sono del tutto semplici.

La Guardia Costiera ha chiesto l’intervento anche di un pattugliatore e due motovedette della Guardia di Finanza. In volo, per continuare le ricerche, anche un aereo Frontex e allertato anche un mezzo aereo della Marina militare.

Superlativo il lavoro della Capitaneria di porto. I soccorritori hanno evitato una vera e propria tragedia del mare. Su un "barchino" di dieci metri erano ammassati 149 persone. Le operazioni non sono ancora finite.

Notizia in aggiornamento