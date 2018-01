Nuovo bando per la formazione nella pesca: informazioni nei desk del Libero Consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stato pubblicato dal Dipartimento Pesca della Regione Siciliana un nuovo bando FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020. Si tratta di un’interessante opportunità di formazione per i pescatori, in particolare per i giovani che si accostano al mondo della pesca professionale. Il bando è relativo alla Misura 1.29 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale (Art. 29 del Reg. UE) n. 508/2014)”, che ha la finalità di aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse marine. Si tratta di formazione a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale (iscritte nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Sicilia), e il sostegno è concesso per la copertura di retribuzioni e oneri per tirocinanti disoccupati di età inferiore a 30 anni. Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 28 febbraio 2018 al Dipartimento della Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Tutti gli interessati potranno ricevere informazioni e consulenze dagli esperti della Bio&Tec soc. coop. di Trapani che gestisce i desk informativi aperti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento a Licata, Porto Empedocle e Sciacca per l’attività di informazione sui bandi FEAMP. Attività che prosegue anche per le consulenze sui finanziamenti previsti dal bando di attuazione della Misura 2.48 – Sottomisure 1-2-3 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura – anno 2017” (Art. 48 –Regolamento UE n. 508/2014 del 15 maggio 2014), che scade il prossimo 30 marzo.

Questo il calendario dei desk informativi per il mese di gennaio 2018:

- a Sciacca (c/o Soc. Coop. L’Ancora, Vicolo Mazzola, n.8) sabato 13 e sabato 27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Sciacca nella sede di Lungomare Cristoforo Colombo n. 11, sabato 20 e mercoledì 31 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Porto Empedocle (Via Giotto n. 7) giovedì 11 e giovedì 25 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Licata (c/o Studio di Assistenza e Consulenza per i pescatori in Via Principe di Napoli n. 53) giovedì 11 e giovedì 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il servizio è stato attivato dal Libero Consorzio nell’ambito dell’azione E.2 del progetto UE “Tartalife - Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”- LIFE12 NAT/IT/000937.