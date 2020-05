Consolidamento del colle di San Gerlando, don Pontillo: "Migliorerà la sicurezza per tutta la città"

Scade il prossimo 28 giugno il bando per l’affidamento dei lavori di consolidamento della collina su cui insite la cattedrale di San Gerlando.

Collina di San Gerlando a rischio frana, c'è la gara da 20 milioni di euro per consolidare

„ È un momento importante per tutta la città – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, don Giuseppe Pontillo, parroco della cattedrale e direttore dell'ufficio Beni Culturali della curia. È un intervento finalizzato – aggiunge don Pontillo – al mantenimento e rafforzamento della sicurezza su tutto il colle della città di Agrigento. L'intervento, non solo aiuterà la stabilità della cattedrale che con la messa in sicurezza, ha avuto la prima fase di stabilizzazione, ma aiuterà tutto il colle, compresa la cisterna che si trova sotto il castello. Il progetto, è stato visionato anche da noi in curia, abbiamo partecipato ai tavoli tecnici alla Regione. È un progetto di basso impatto ambientale – dice ancora il parroco – che rispetta l'ambiente naturalistico di tutto i versante. Aspettiamo la scadenza del bando, sperando che aggiudicando la gara, i lavori possano iniziare velocemente".