Campi giovani per la promozione della cultura, pronto il bando

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, porta a conoscenza di tutti gli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ed il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto organizzano, per l’anno 2018, la X edizione dei campi estivi per la promozione della cultura della protezione dell’ambiente marino e della sicurezza nella navigazione.

Sono previsti corsi residenziali della durata di 7 giorni, dal 25.06.2018 al 05.08.2018, rivolti a circa 500 giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, che frequentino scuole superiori o siano iscritti all'università. L’iniziativa ha il fine di avvicinare i giovani al mare attraverso la loro partecipazione alle attività tese alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione dell’ambiente marino e della fauna ittica ed alla conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione sicura. Tali attività comprendono, oltre alla formazione sui necessari contenuti teorici, anche lo svolgimento di manovre ed esercitazioni, visite guidate, conoscenza delle attrezzature in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Saranno alternati momenti di formazione teorica ad attività pratiche e di simulazione e saranno anche previste esperienze ricreative. A conclusione dell’iniziativa sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente on-line, utilizzando la procedura presente sul sito www.guardiacostiera.it (raggiungibile anche dal sito dedicato all’iniziativa www.campogiovani.it), seguendo le indicazioni riportate.

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire ad uno degli indirizzi email indicati, entro e non oltre il 14 maggio 2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale data.

Sono 21 le località che ospiteranno i campi: Ancona, San Benedetto del Tronto, Bari, Taranto, Cagliari, Catania, Roma (Fiumicino), Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Livorno, Marina di Carrara, Portoferraio, Viareggio, Porto Torres, Trapani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria, Monfalcone e Venezia, per complessivi 86 corsi.