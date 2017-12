Torna la "banda della macchinette", preso di mira il Libero consorzio

La "banda delle macchinette" è tornata in azione. Ad essere preso di mira, questa volta, è stato lo stabile di via Esseneto del Libero consorzio comunale. Un edificio che ospita gli uffici al Personale e al Turismo. I componenti della "banda delle macchinette", senza essere visti, né tantomeno sentiti, sono riusciti a forzare una porta antipanico della struttura e ad intrufolarsi. Una volta dentro lo stabile del Libero consorzio comunale si sarebbero subito concentrati sui distributore di bevande e caffè.

Dai distributori sono stati tirate via le cassette che contenevano i soldi. A fare la scoperta, al momento della riapertura degli uffici, sono stati gli impiegati. E' stato composto il 112 e in via Esseneto si sono portati i carabinieri che, nella giornata di giovedì, hanno raccolto la denuncia, contro ignoti, di furto. Sono state avviate, naturalmente, le indagini per cercare di dare una identità a tutti o almeno a qualcuno dei componenti della banda delle macchinette. Dai distributori sarebbero stati portate via poche centinaia di euro