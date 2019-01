Banda di ladri scatenata: 4 furti in villa nel giro di poche ore

Quattro furti, tutti nella stessa zona: lungo la strada che collega Porto Empedocle con Realmonte, in un’unica giornata. E’ stato un sabato da dimenticare, l’ultimissimo in ordine di tempo, per gli abitanti delle villette periferiche fra la città marinara appunto e l’attiguo Comune di Realmonte. Furti che vanno ad aggiungersi ai due messi a segno, a Porto Empedocle, l’ultimo giorno del 2018. I poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno già avviato le indagini per cercare – laddove possibile – di dare una identità ai balordi che hanno, dopo un periodo di relativa calma, razziato ben sei residenze.

Non ci sono ancora certezze investigative, ma l’ipotesi è che la “mano” in tutti i casi possa essere sempre stata la stessa. Identico, infatti, il modus operandi della banda. Perché è impossibile soltanto pensare che ad agire possa essere stato un delinquente solitario.

Le residenze prescelte sono sempre immobili bassi: villette per la maggior parte. Case dove le finestre sono facilmente raggiungibili, specie utilizzando la grondaia. I balordi, una volta intrufolatisi, mettono tutto a soqquadro cercando soldi e preziosi. Ed è proprio questo: gioielli, denaro, ma anche qualche pc o telefonino che i criminali sono riusciti a portar via dalle tre villette di Porto Empedocle e da quella di Realmonte.

Colpi messi a segno ad “arte”, ossia senza lasciarsi dietro le spalle nessuna traccia. Furti realizzati in zone dove non sono presenti impianti di video sorveglianza, né pubblici e nemmeno privati. Un “dettaglio” quest’ultimo che lascerebbe ipotizzare che questa banda di ladri conosce bene il territorio o, comunque, lo “studia” prima di mettersi all’opera.

I poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno raccolto le denunce di furto contro ignoti e hanno, appunto, avviato l’attività investigativa.

Intanto, naturalmente, la presenza sul territorio delle pattuglie è stata potenziata per prevenire eventuali, nuovi, episodi di microcriminalità. Razzie che sono statisticamente tipiche di questo periodo dell’anno ma che realizzate dopo un periodo di relativa calma destano naturalmente preoccupazione nei cittadini.