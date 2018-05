Banda di ladri "visita" l'Esa, portati via i personal computer

Hanno approfittato del fatto che gli uffici dell’Esa – ente sviluppo agricolo – di viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, fossero chiusi per il “ponte” del primo maggio e li hanno “visitati”. Non è stata però una “visita” di cortesia – magari per acquisire delle informazioni – ma un vero e proprio colpo. Una banda di malviventi è entrata in azione e dopo aver cercato quanto c’era di interessante o di valore, è riuscita a portar via tre personal computer. A fare la scoperta, al momento della riapertura degli uffici provinciali Esa, sono stati gli impiegati.

E’ stato, naturalmente, lanciato l’allarme e sul posto si sono portati – per una constatazione di furto – i carabinieri del Villaggio Mosè. I militari dell’Arma hanno constato l’effrazione e raccolto la denuncia, contro ignoti, per furto con scasso. Sono state subito avviate le indagini per cercare di identificare qualcuno dei componenti della banda di balordi. Difficile infatti ipotizzare che a muoversi sia stato un ladro solitario. In prima battuta, i carabinieri hanno cercato di verificare se nella zona vi fossero o meno telecamere di video sorveglianza.