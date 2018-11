Colletta alimentare, i numeri dell'Agrigentino: hanno aderito 115 punti vendita

E’ stato un week end di generosità per l’Agrigentino. La colletta alimentare ha conquistato diversi supermercati e punti vendita alimentari. In tutto, hanno aderito all’iniziativa, 115 strutture. La Fondazione banco alimentare Onlus, ad Agrigento ha raccolto 77.494 pasti, con un vertiginoso aumento, rispetto al 2017. Infatti, i dati percentuali parlano del +29.2 per cento.

"Abbiamo concluso questa colletta con le ossa rotte dalla fatica ma con la gioia immensa di vedere sorrisi pieni nel viso di ogni volontario - ha dichiarato Santo Giordano, presidente del Banco Alimentare Sicilia Occidentale onlus - e sono loro che io ringrazio singolarmente. Questa partecipazione è ciò che mi gratifica di più ogni anno. E ancor di più del numero dei pasti raccolti, mi conforta il pensiero che l’anno prossimo potremo fare di più e aiutare sempre più persone. Si conferma, quindi, proprio con la Colletta Alimentare la bontà del principio di Papa Francesco: 'Insieme si può'".

"C’è un profondo sentimento di gratitudine in me per il grande gesto di gratuità a cui abbiamo assistito sabato - ha commentato Pietro Maugeri, presidente del banco Alimentare della Sicilia onlus. Gli oltre 880mila pasti donati in Sicilia rappresentano un contributo importante. E dimostrano contemporaneamente che il popolo del volontariato e tutta l’opera del Banco alimentare forniscono un grande valore alla crescita della coesione sociale vera risposta alle spinte disgreganti della povertà diffusa presente in Sicilia".