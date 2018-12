Bancarotta fraudolenta della "Tieffe", due condanne e tre assoluzioni

Due condanne e tre assoluzioni sono state disposte dal tribunale di Sciacca. Il processo di riferimento è quello relativo alla bbancarotta fraudolenta, con le indagini scattate relativo al fallimento della società “Tieffe Srl” di Menfi. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il tribunale ha condannato l’amministratore unico della società Antonio Ciraci, di 52 anni, di Brindisi, a 3 anni di reclusione, e Giuseppe Edoardo Toto, di 50 anni, di Sciacca, a 4 anni. Per alcune delle condotte contestate i due sono stati assolti. Giuseppe Edoardo Toto è stato amministratore della Tieffe dalla costituzione della società, nel 1997, fino al dicembre del 2008, ma anche socio con il 25 per cento delle quote. Assoluzione piena dai fatti loro contestati per altri tre imputati si tratta di: Carmela Calabria, di 74 anni, e per Angelo e Aldo Toto, di 46 anni, tutti di Sciacca, difesi dagli avvocati Mauro Tirnetta e Baldo Ficani. I tre erano soci della Tieffe, con il 25 per cento delle quote, fino al dicembre 2008. La società è fallita per una esposizione debitoria superiore a un milione di euro.