Vendevano torrone senza autorizzazione, sanzionate due bancarelle

Erano state richieste dal Comune di Caltanissetta per ospitare dei produttori di torrone "per promuovere oltre alla produzione tipica del dolciume, la Settimana santa di Caltanissetta ed il patrimonio turistico-cuturale della città” ma alla fine, vendevano dolciumi senza autorizzazione.

Per questo a due bancarelle installate al viale della Vittoria (che erano balzate all'attenzione pubblica in quanto le uniche due installate in questa zona della città) è stata revocata la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione a svolgere le proprie attività. A riscontrare le irregolarità (gli era infatti stato fatto preciso divieto di commercializzare cibo) è stata la Polizia locale.

Controlli, veririche e revoca dell'autorizzazione sono cronologicamente successivamente rispetto alla richiesta di accesso agli atti sulle autorizzazioni rilasciate da parte dei consiglieri Marcella Carlisi e Angelo Vaccarello.