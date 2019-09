Bambino rimane incastrato in una panchina malconcia, salvato dai vigili del fuoco

Doveva essere, probabilmente, una normale uscita in famiglia. Invece, per un bambino di Agrigento, si è trasformata in una grande disavventura. Il piccolo, che si era seduto su una panchina del viale della Vittoria, è rimasto incastrato. La seduta in ferro battuto era priva di una sbarra, il piccolo ha infilato la gamba dentro ed è rimasto bloccato.

Alcuni passanti hanno provato ad aiutare la famiglia del bambino, ma è servito l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il piccolo e lo hanno anche rassicurato. Il bambino è sano e salvo, per lui soltanto un grande spavento.

Foto Franco Brucculeri