Balneazione consentita, il sindaco Zicari: "Il bagno alla Scala dei Turchi si può fare"

“La spiaggia su cui si affaccia la Scala dei Turchi è balneabile”. E' questo è stato il messaggio lanciato dal sindaco di Realmonte, Calogero Zicari e dai membri dell’associazione “Scala dei Turchi” che si sono dati appuntamento nei pressi della suggestiva scogliera di marna bianca.

Il primo cittadino, ha precisato che il divieto di balneazione per rischio crolli, non interessa il tratto di spiaggia che va dalla Scala dei Turchi verso Villa Romana, l’amministratore comunale quindi, alla viglia dell’avvio in Sicilia della stagione balneare, invita i potenziali bagnanti, a fruire dell’ampia spiaggia seppur nel rispetto delle regole di contenimento dettate dall’emergenza sanitaria.

L’appello del sindaco è condiviso coralmente anche dai ristoratori e operatori turistici della zona che, dopo il lockdown, sperano in una ripresa del settore.