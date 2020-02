Le balene "danzano" davanti l'isola di Lampedusa: è spettacolo della natura

Anche quest’ anno, Lampedusa accoglie le balene. L’isola più grande delle Pelagie ha potuto godersi uno spettacolo eccezionale.

Non è il primo anno, probabilmente non sarà neppure l’ultimo, che le balene fanno visita ai lampedusani per un colpo d’occhio che non lascia mai indifferente nessuno. Le balene, anche quest’anno, hanno scelto il mare delle Pelagie. Un fenomeno che si ripete spesso e che i lampedusani sono pronti ad immortalare.

Ogni anno tra il mese di febbraio ed il mese di aprile è possibile ammirare le gigantesche creature. L’animale si vede anche direttamente dalla terraferma.

(Le foto di Pippo Lo Verde)