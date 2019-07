Mare in burrasca, padre e figlio rischiano di annegare: salvati da due bagnini

Si è sfiorata la tragedia. Padre e figlio, di 51 e 16 anni, rischiavano di annegare. I due, di Santo Stefano di Quisquina, sono stati salvati nella mattinata di ieri, nel mare di Sciacca.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il salvataggio non è stato per nulla semplice. Le correnti marine ed i mulinelli hanno trascinato i due lontano. I due bagnini dell’associazione in servizio a San Giorgio, hanno riportato a riva padre e figlio. Gli angeli del mare sono Federico Cutruneo e Antonio Sabella.