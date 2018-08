Bagnanti trascinati al largo dalle correnti e canoista in difficoltà: salvati dalla Guardia costiera

Tre bagnanti sono stati salvati, nel primo pomeriggio di ieri, a Cannatello: erano stati trascinati al largo dalla corrente e non riuscivano a rientrare. A Capo Rossello, invece, qualche ora dopo, è stato soccorso un canoista in difficoltà.

La Guardia Costiera di Porto Empedocle è stata allertata, in entrambi i casi, con delle chiamate al "numero blu" 1530. A Cannatello, è intervenuta la motovedetta Cp819, adibita alla ricerca e soccorso, e si è adoperata a favore di tre bagnanti trascinati al largo dalla corrente.

Le operazioni di salvataggio, coordinate dalla sala operativa della Guardia costiera di Porto Empedocle, sono state portate a termine dai due assistenti bagnanti che operavano nella zona con l’assistenza dell’equipaggio dell’unità navale Co819.

I tre bagnanti sono stati recuperati e stanno bene.

In sera, una motovedetta della Guardia Costiera è dovuta intervenire nelle acque di Capo Rossello, a Realmonte, in soccorso di un canoista in difficoltà. Tutto ha avuto inizio dopo che una donna sulla battigia ha notato che l’uomo in canoa sembrava in difficoltà nel tentativo di riavvicinarsi alla costa. La donna ha subito contattato il "1530" per allertare la sala operativa che ha disposto l’immediato intervento della motovedetta Cp819 il cui equipaggio in pochi minuti ha individuato e condotto l’uomo a bordo della canoa fino all’ormeggio più sicuro.