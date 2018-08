S'improvvisano bagnini e salvano una ragazza che stava per annegare

Salvataggi in mare da Licata a Sciacca. Nel primo caso, nella spiaggia della Playa, due bagnanti hanno salvato la vita ad una ragazza che ha rischiato di annegare.

Enzo Giannone e Ferdinando Menzione si trovavano sulla battigia, quando hanno sentito le urla di una ragazza che stava annegando. Nonostante il mare mosso, si sono tuffati e, insieme ad altri bagnanti, hanno riportato a riva la giovane.

In quel tratto di spiaggia libera della Playa non ci sono bagnini. Quest’anno, come è noto, non c’è il servizio di salvataggio sulle spiagge. La gara bandita dal Comune per affidare l’intervento, infatti, è andata deserta.

A Sciacca, invece, il bagnino Gabriele Monachella, ha salvato due fratellini che rischiavano di annegare nelle acque della spiaggia di Capo San Marco.