Natale in corsia, Santa Claus arriva in "500" e in ospedale scoppia la festa

Regalare un sorriso a chi sta attraversando un periodo difficile, questo è stato l’obiettivo dei soci del “Fiat 500 club Italia” di Agrigento che, per il terzo anno consecutivo, hanno portato l’atmosfera del Natale tra le corsie dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Babbo Natale non poteva non arrivare che a bordo della storica utilitaria, ad attenderlo i musicisti e cantori della tradizione popolare e poi, tutti insieme, hanno portato allegria all’interno dei reparti: prima in quello di Lungodegenza dove la musica e i sorrisi hanno dato un po' di sollievo ai pazienti ricoverati.

Successivamente la festa è continuata nel reparto di Pediatria dove i piccoli pazienti del primario Giuseppe Gramaglia hanno accolto con gioia l’allegra carovana. Doni che non si sono limitati a dolci e giocattoli, per l’unità operativa complessa di Pediatria sono giunti 720 libri che gli agrigentini hanno acquistato in una libreria della città e che formeranno la biblioteca di reparto. Un ringraziamento speciale al grande cuore degli agrigentini, è stato rivolto dal primario Giuseppe Gramaglia.