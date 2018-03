Grandi lavori per bonificare le discariche dal centro alla zona industriale

Il Comune di Agrigento corre ai ripari contro le discariche abusive nella città. L'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, in accordo col sindaco Lillo Firetto, ha avviato la bonifica delle discariche di via degli Angeli (2 postazioni), via delle Mura (3 postazioni), via Bac Bac, via Toniolo (3 postazioni), via Caruso Lanza (nei pressi dell'innesto in via Manzoni), via Petrarca, via San Francesco, via Santa Lucia, via delle Araucarie, Fondacazzo (area conferimento per utenze sparse) e contrada Gibisa. Nei prossimi giorni verrà effettuata la rimozione dei rifiuti abbandonati nella via Farag, nella parte alta di contrada Maddalusa.

Nello stesso tempo - aggiungono dall'amministrazione - sarà potenziato il servizio di vigilanza e di controllo sul territorio "che consentirà di sanzionare pesantemente i trasgressori e gli incivili che abbandonano abusivamente i rifiuti. Subito dopo le feste partirà il servizio di discerbamento con interventi su tutto il territorio della città".

Inoltre, avviate le bonifiche anche nella zona industriale della città. Entro il mese di aprile saranno ripulite le discariche presenti e saranno, inoltre, installate delle telecamere a circuito chiuso per indentificare gli eventuali cittadini che conferiranno rifiuti nella zona, senza rispettare i divieti.

Lo hanno stabilito, dopo un incontro, Salvatore Callari, responsabile dell'ufficio periferico di Agrigento dell'Irsap ed il comandante della polizia provinciale, Vincenzo Giglio.