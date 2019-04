Isolati per colpa della frana, l'azienda Mangiapane: "Musumeci venga qui"

Il distretto rurale dei Monti Sicani è isolato, l’unica via utile è inaccessibile. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, a risentirne è anche e soprattutto l’economia dei produttori del posto. “I ragazzi – dice Domenico Mangiapane – quando arrivano qui si trovano a contatto diretto con la natura- Una full immersion nel verde dei pascoli, con le nostre vacche a fare loro compagnia. Certo, chi viene qui, si lamenta per la viabilità. Prima era precaria, ma adesso, con la frana sulla strada provinciale 39, è diventata impraticabile. Siamo in ginocchio. A rischio tracollo. Anche il mangime degli animali l’abbiamo dovuto caricare a mano, perché i camion, ad un certo punto, non potevano più andare avanti”.

Per raggiungere l’azienda Mangiapane, che fino a poco tempo fa era anche meta turistica, serve un fuori strada. “Invito il nostro presidente a venirci a trovare, a trascorrere una giornata con noi. Non si può predicare bene da lontano e non toccare con mano la realtà dell’isola”.