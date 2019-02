Aria maleodorante a Monserrato, l'Arpa "scagiona" la "Fauci"

La "Laterizi Fauci", dalle analisi fatte dall’Arpa, non è la causa delle segnalazioni di aria “irrespirabile” tra Monserrato e Villaseta. E’ questo, in sintesi, il risultato di una interrogazione parlamentare presentata all’Assemblea regionale siciliana dal deputato del Movimento 5 stelle Giovanni Di Caro e finalizzata, a carattere più generale, ad ottenere “informazioni e verifiche urgenti sul rilevamento della qualità dell’aria in località Monserrato e Piano Gatta”.

I controlli fatti, infatti, certificherebbero che "le concentrazioni degli inquinanti ricercati nelle emissioni in atmosfera, previsti dai decreti autorizzativi, nonché le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici e stirene risultano conformi ai limiti di legge”. E' la stessa Agenzia, tuttavia, ad aggiungere che nel 2015 e nel 2017 vi sono state delle indagini sull'impianto che hanno portato, nel secondo caso, al sequestro di un'area di pertinenza dello stesso.