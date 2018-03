Avvocatura, Barbara Garascia nel comitato nazionale delle Pari opportunità

L'avvocato Barbara Garascia è stata nominata dal consiglio nazionale forense componente della commissione Pari opportunità. La professionista agrigentina era stata votata nei giorni scorsi nel nuovo organismo provinciale rappresentativo della categoria che si propone di promuovere la parità di genere nell'ambito della professione.

“Obiettivo della commissione Pari opportunità nazionale - commenta l'avvocato Garascia - è quello di trovare percorsi e progetti comuni con il dipartimento Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, sia in tema di azioni positive sia in tema di formazione e prevenzione. L’individuazione di problematiche inerenti all’esercizio continuativo ed effettivo della professione forense, la promozione di progetti finalizzati al superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni, l’attività di informazione e formazione attraverso i fondi europei, il riconoscimento di nuove possibili aree di consulenza con predisposizione di moduli di approfondimento e orientamento per i giovani avvocati, rientrano tra i compiti principali della commissione Pari opportunità del consiglio nazionale forense".

Garascia aggiunge: "Svolgerò con correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti di tutti i colleghi del foro agrigentino le attività connesse alla nomina così da ottenere risposte efficaci alle problematicità che mi verranno via via rappresentate”.