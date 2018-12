Avvocati, si insedia il nuovo consiglio di disciplina: ecco gli eletti

Si insedia domani pomeriggio il consiglio distrettuale di disciplina degli avvocati. I fori di Agrigento e Sciacca sono inseriti nell’organismo, che si occupa dopo la riforma di istruire e definire i procedimenti disciplinari, insieme ai colleghi di Trapani, Marsala, Palermo e Termini Imerese.

Gli avvocati agrigentini che faranno parte del consiglio sono cinque. Sono Antonino Gaziano, consigliere nazionale forense nell’ultimo mandato e per tanti anni segretario e presidente del consiglio dell’Ordine; Giuseppe Barba, Tanja Castronovo, Salvatore Manganello e Gisella Spataro. Tranne Gaziano, che arriva dal consiglio nazionale, per gli altri quattro componenti si tratta di una riconferma anche se non tutti ne hanno fatto parte per l’intero mandato che dura quattro anni.

Sono, invece, tre gli avvocati del foro di Sciacca chiamati a far parte del consiglio distrettuale di disciplina di Palermo. Si tratta di Lucia Borsellino, Giuseppe Di Prima e Calogero Termine.