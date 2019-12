Avvocati, presidente sfiduciato: convocato il Consiglio dell'Ordine

Domani il presidente dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, Antonio Maria Cremona, si ritroverà faccia a faccia con chi gli chiede di farsi da parte: con chi lo ha sfiduciato all'unanimità. E' stato convocato infatti il Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dovrà approvare, come prima cosa, il verbale della seduta precedente. Si tratta appunto del verbale nel quale è sancita l'insanabile spaccatura che ha portato alla sfiducia. Se Cremona non si dimettesse - riporta oggi il quotidiano La Sicilia - potrebbero farlo i consiglieri aprendo, di fatto, la strada per nuove elezioni.