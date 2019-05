Branco di cinghiali in giro per le strade della città, è allarme?

Branco di cinghiali vaga in pieno centro cittadino. E’ quanto accaduto per le strade di Ribera. Gli esemplari, tre in tutto, sono stati avvistati in piena notte.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook del politico, Benedetto Vassallo. Non si tratta di una invasione ma, presumibilmente, di un caso sporadico.

Non è la prima volta che l’Agrigentino è facile preda dei cinghiali, qualche mese fa anche alla Valle dei Templi, dei turisti avvistarono il grosso animale. Tra i riberesi a farla da padrona è lo scetticismo, altri invece hanno espresso tutta quanta la loro preoccupazione.