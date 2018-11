Straripa il fiume Akragas, è paura in città: gli agrigentini lasciano le abitazioni

E’ un sabato sera da dimenticare per diversi agrigentini. I vigili del fuoco stanno cercando di fare evacuare i residenti della via Apollo, nei pressi del Villaggio Peruzzo. Sul posto al lavoro i pompieri, che come meglio possono stanno provando a tirare fuori dalle abitazioni diversi agrigentini. L'acqua ha raggiunto un metro e mezzo di altezza. Dal Comune arriva un avviso urgente.

"Si avvisano i cittadini che si trovano presso abitazioni in prossimità del fiume Akragas di lasciare immediatamente le proprie abitazioni a causa del rischio di straripamento del fiume. Occorre prestare la massima attenzione e cautela negli slostamenti assicurando la celerità degli stessi". Il sindaco chiarisce: "Il sindaco Firetto in merito all'allerts che interessa i residenti nei pressi della foce del fiume Akragas sottolinea che l'evacuazione e' precauzionale". I poliziotti e la Protezione civile, stanno controllando tutta quanto il viale Emporium. Al setaccio le stradelle della popola zona. Tenuta sotto stretta osservazione anche la diga di Naro.

Tantissimi agrigentini hanno anche provato ad obiettare. Qualcuno non voleva lasciare la propria abitazione per paura, altri perché sostenevano di non avere alternative. Non è stato semplice, ma i poliziotti della sezione "Volanti" sono riusciti a calmare - anche se non completamente - gli animi e a far allontanare tutti. Si teme, adesso, che l'acqua possa scavalcare il ponte "Babbaluciaro" e ci sono squadre che stanno monitorando.