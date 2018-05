"Sono pericolosi per la sicurezza pubblica", firmati 15 avvisi orali

Quindici avvisi orali sono stati applicati dalla divisione della polizia Anticrimine della Questura di Agrigento ad altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. A firmare i provvedimenti - con i quali si avvisano i destinatari dell’esistenza di indizi precisi sulla loro condotta illecita e li si invita a tenere un comportamento conforme alla legge - è stato il questore Maurizio Auriemma.

Gli avvisi orali sono stati firmati - secondo quanto rende noto la Questura di Agrigento - a carico di S. R., 31 anni, di Licata, già noto per rapina, minaccia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; G. C., 29 anni, di Burgio, già noto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; F. S. G., 21 anni di Lampedusa, già noto per furto aggravato, ricettazione, traffico e detenzione di sostanze stupefacente; M. F., 43 anni, di Agrigento, già noto per furto aggravato, insolvenza fraudolenta; I. R., 59 anni, di Agrigento, già noto per minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesione personale, rissa; G. F., 71 anni di Campobello di Licata, già noto per atti di libidine violenta, ricettazione, lesione personale, minaccia.

Avvisi orali - stando sempre a quanto viene reso noto dalla Questura - anche per C. G., 34 anni di Naro, già noto per lesioni, percosse, porto di armi o oggetti atti ad offendere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; M. R. C., 38 anni, di Campobello di Licata, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti, ubriachezza, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; R. G., 23 anni di Sciacca, già noto per ricettazione, riciclaggio, detenzione sostanze stupefacenti; B. A. G., 53 anni di Campobello di Licata, già noto per furto aggravato, procurato allarme, violazione di sigilli, violazione colposa; U. A. I., 19 anni di Canicattì, già noto per furto, ricettazione, danneggiamento; L. A., 30 anni di Grotte, già noto per furto aggravato, sottrazione di minorenni, guida in stato di ubriachezza, guida senza patente; C. G., 44 anni di Ribera, già noto per furto aggravato; G. M. A., 29 anni di Palma di Montechiaro, già noto per ricettazione, danneggiamento, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e per O. F., 23 anni di Palma di Montechiaro, già noto per furto aggravato, ricettazione, associazione a delinquere, rapina.