In arrivo 4 mila avvisi d'accertamento per la Tares 2013, sarà un Natale complicato?

Una volta è l'Imu: quella del 2013 e del 2014. Una volta è la Tari del 2014. E adesso sarà la Tares - sempre il tributo per la gestione del servizio rifiuti che ha poi cambiato denominazione - del 2013. Sono ben 4 mila gli avvisi di accertamento che stanno già cominciando ad arrivare nelle abitazioni degli agrigentini. Sarà un Natale verosimilmente complicato visto che alle tante altre scadenze, molti dovranno aggiungere anche questa. E dovranno, chiaramente, far quadrare i conti.

Ancora una volta, l’amministrazione comunale – dichiarando “guerra” all’evasione tributaria – sta cercando di recuperare quanto fino ad ora non ha incassato. E lo ha fatto impegnando e liquidando ben 39.900 euro complessivi per inviare – con Poste italiane – gli avvisi per la Tares 2013.

La "guerra" all'evasione fiscale viene portata avanti da palazzo dei Giganti, esattamente come tutti gli altri Comuni, per una questione di equità fiscale ma anche, inevitabilmente, per cercare di colmare i buchi che ci sono in cassa provando a far diradare le nere nubi del dissesto finanziario.