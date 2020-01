Via ai saldi invernali, parola ai commercianti: "Abbiamo un moderato ottimismo"

Il nuovo anno si apre con i saldi invernali. Anche ad Agrigento, da oggi, è tempo di super sconti. I commercianti sono già pronti per il grande esodo. "Abbiamo un moderato ottimismo - dice uno dei negozianti della Via Atena - gli agrigentini da sempre attendono i saldi".

I tassi di sconto applicati sulla merce in saldo, variano generalmente dal 30 al 50%. Un giro d'affari, anche per la città, che potrebbe essere notevole. AgrigentoNotizie ha incontrato alcuni avventori che hanno già approfittato degli sconti per acquistare soprattutto capi di abbigliamento. Diverse sono state anche le persone che hanno prima preferito dare un’occhiata ai prezzi esposti nelle vetrine per poi scegliere su quale negozio puntare.