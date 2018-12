"Aveva marijuana, hashish e cocaina": arrestato un sorvegliato speciale

Un sorvegliato speciale quarantaquattrenne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, durante un blitz dei carabinieri nella sua abitazione: a Menfi, sarebbe stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, un paio di grammi di hashish e un grammo di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione. Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca, Vincenzo Orsini è stato posto - dopo le formalità di rito dell'arresto - ai domiciliari.

I carabinieri hanno deciso di fare irruzione dopo che dall'abitazione dell'uomo avrebbero notato un inusuale via vai di persone. E' scattata dunque la perquisizione, è stata trovata la "roba" e il quarantaquattreenne è stato arrestato.