Improvvisa avaria ad uno dei motori del traghetto, "prigionieri" 65 passeggeri

Un'improvvisa avaria ad uno dei motori del traghetto "Sansovino" - che collega Porto Empedocle con Linosa e Lampedusa - ha costretto, a circa 3 miglia dalla più piccola delle isole Pelagie, la motonave a tornare indietro ed è nuovamente in viaggio verso Porto Empedocle. A bordo ci sono 65 passeggeri, che erano diretti appunto a Linosa e Lampedusa, e diversi camion merci.

Fra i passeggeri, inevitabilmente, è scoppiata la protesta. Per arrivare a Linosa prima e Lampedusa dopo è necessario infatti un minor tempo - poco più di tre ore - rispetto che per tornare indietro verso Porto Empedocle dove, dopo un'ennesima traversata di circa 10 ore, si stima che il traghetto giungerà alle 19 circa.

A monitorare tutto anche la Guardia costiera di Porto Empedocle che ha chiarito il perché dell'inversione di marcia della motonave. Con un motore in avaria, il "Sansovino" non poteva, infatti, attraccare in sicurezza - senza la presenza e l'aiuto di un rimorchiatore - a Lampedusa.

Il traghetto "Sansovino" era tornato sulla rotta Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa, e viceversa, da circa una settimana.