L'autovelox di Tumarrano è una "miniera d'oro": oltre 23mila verbali in un anno

La statale 189 Palermo-Agrigento si conferma vera "bestia nera" per gli automobilisti. L'autovelox collocato infatti all'altezza del bivio Tumarrano - come riferisce il Giornale di Sicilia in edicola oggi - nel 2019 ha elevato oltre 23mila multe, in media 66 al giorno. Dati comunque in linea con quelli dello scorso anno, quando le sanzioni erano state addirittura 2.600, cioè 71 al giorno.

Il quotidiano palermitano, comunque, precisa che si tratta di numeri relativamente bassi se si considera che, quando fu installato, il rilevatore di velocità del Comune di San Giovanni Gemini beccò 10mila superamenti di velocità in solo 2 mesi.

Le multe vanno da 41 e 3.287 euro in base alla gravità dell'infrazione, cioè in base a quanto le auto andavano più veloce del limite fissato.