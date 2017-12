Diecimila multe in due mesi, l'autovelox dei "record" è sulla Agrigento-Palermo

Se non è un record poco ci manca, sono circa diecimila le multe in due mesi, con una media di 166 al giorno e quasi sei all’ora. E’ questo il bilancio delle prime settimane dell’autovelox del bivio Tumarrano. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, sulla strada statale 189 Agrigento-Palermo, gli strumenti di rilevazione della velocità sono in tutto due.

"La nostra iniziativa per la sicurezza stradale - dice il sindaco di San Giovanni Gemini, Carmelo Panepinto - sta andando benissimo. C'è un indice di gradimento molto elevato, io ho avuto testimonianze da parte di genitori che vivevano la preoccupazione per il fatto che i figli, dovendosi spostare con la macchina, avevano questa difficoltà, quindi ora si sentono rassicurati. Per quanto riguarda gli incidenti, da quando sono stati installati i due autovelox in entrambe le direzioni di marcia, non se ne sono più registrati”.