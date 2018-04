Autorizzazioni autonoleggio, i consiglieri comunali: "Darà 15 posti lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Prima Commissione consiliare permanente del comune di Agrigento, composta dai consiglieri Salvatore Borsellino (presidente), Teresa Nobile (Vice Presidente), Marcella Carlisi e Giuseppe Picone, esprime soddisfazione per la pubblicazione in Albo pretorio del bando relativo al Concorso pubblico per il rilascio di 15 autorizzazioni per l’attività di Autonoleggio NCC.

La commissione si è fatta promotrice dedicando molto tempo e ore di lavoro per far sì che la città di Agrigento si dotasse di un regolamento NCC, ed in questi giorni è finalmente uscito il tanto atteso bando che porterà nuovi posti di lavoro, ben 15, per i cittadini.